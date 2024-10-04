Доминик Тим пригласил Федерера, Надаля и Джоковича на вечер в честь окончания карьеры

Австрийский теннисист экс третья ракетка мира Доминик Тим рассказал о своём прощальном вечере, который пройдёт 20 октября в Вене на крытом стадионе «Штадтхалле».

«Я пригласил Федерера, Надаля и Джоковича на свою прощальную вечеринку. Никто ещё не ответил», — приводит слова Тима Heute.

На вечеринку также приглашены звёзды спорта: чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Андре Шюррле, немецкий теннисист экс вторая ракетка мира Томми Хаас, чемпион НБА Дирк Новицки, олимпийские чемпионы в прыжках на лыжах с трамплина австрийцы Грегор Шлиренцауэр и Штефан Крафт.

В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет последним в его спортивной карьере. 31-летний австриец – чемпион US Open — 2020, в финале которого отыгрался со счёта 0:2 по сетам против немецкого теннисиста Александра Зверева. Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP (из них один серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в 2019 году). Также он дважды играл в финалах Итогового турнира ATP.