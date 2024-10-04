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«Хочу достойно сыграть в Вене». Доминик Тим — о последнем турнире в карьере

«Хочу достойно сыграть в Вене». Доминик Тим — о последнем турнире в карьере
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Австрийский теннисист экс третья ракетка мира Доминик Тим высказался о своём участии в турнире категории ATP-500 в Вене, который станет для него последним в карьере.

«Я хочу сыграть на достойном уровне в Вене. Эта искра амбиций всё еще присутствует во мне. Моя проблема в том, что мой уровень быстро падает, если я мало играю. Я понял это после Китцбюэля», — приводит слова Тима Heute.

Последний раз австриец выходил на корт в августе. В первом круге US Open — 2024 он в трёх сетах уступил американцу Бену Шелтону.

Напомним, Тим объявил о завершении спортивной карьеры в октябре этого года после домашнего турнира категории ATP-500 в Вене.

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