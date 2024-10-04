«Может, сыграю в выставочном турнире». Доминик Тим — о планах после окончания карьеры

Австрийский теннисист экс третья ракетка мира Доминик Тим рассказал о своих планах после окончания карьеры.

«Последние несколько месяцев были катанием на американских горках. Эмоционально я уже дистанцировался от жизни профессионального спортсмена. Но я не закончу по-настоящему до ноября.

Тем не менее мой плотный график будет заполнен. Может быть, я сыграю на том или ином выставочном турнире. Самой важной для меня является теннисная академия, которой руководит мой отец Вольфганг. Моя огромная цель — повысить шансы молодых игроков на то, что они пойдут по пути, подобному моему. Он был невероятным», — приводит слова Тима Heute.

В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет последним в его спортивной карьере. 31-летний австриец – чемпион US Open — 2020, в финале которого отыгрался со счёта 0:2 по сетам против немецкого теннисиста Александра Зверева. Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP (из них один серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в 2019 году). Также он дважды играл в финалах Итогового турнира ATP.