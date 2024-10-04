Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: россиянин забрал первый сет в матче 2-го круга в Шанхае
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В эти минуты на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч второго круга, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 88-й номер рейтинга ATP Тьяго Уайлд из Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2024, пятница. 13:40 МСК
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
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|2
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|2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Россиянин выиграл первый сет со счётом 7:5.
Даниил Медведев проводит первый матч на «Мастерсе» в Шанхае из-за высокого «посева». Тьяго Уайлд в первом круге одолел на тай-брейке третьего сета 170-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса.
Теннисисты провели между собой один матч уровня ATP. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 сильнее в пяти сетах оказался бразилец.
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