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Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: россиянин забрал первый сет в матче 2-го круга в Шанхае

Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: россиянин забрал первый сет в матче 2-го круга в Шанхае
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В эти минуты на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч второго круга, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 88-й номер рейтинга ATP Тьяго Уайлд из Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2024, пятница. 13:40 МСК
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		2
7 		2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Россиянин выиграл первый сет со счётом 7:5.

Даниил Медведев проводит первый матч на «Мастерсе» в Шанхае из-за высокого «посева». Тьяго Уайлд в первом круге одолел на тай-брейке третьего сета 170-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса.

Теннисисты провели между собой один матч уровня ATP. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 сильнее в пяти сетах оказался бразилец.

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