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Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гонконге, обыграв восьмую ракетку мира из США

Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гонконге, обыграв восьмую ракетку мира из США
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Завершился матч 1/4 финала «челленджера» в Гонконге, в котором российская теннисистка Анна Блинкова в двух сетах обыграла восьмую ракетку мира Эмму Наварро из США — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы две двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 13. Американская спортсменка ни разу не подала навылет.

В полуфинале соревнований в Гонконге Блинкова встретится с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович, занимающей 107-ю строчку в рейтинге WTA.

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