Мирра Андреева — Чжэн Циньвэнь: китаянка под ноль взяла 2-й сет в четвертьфинале Пекина
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала на женском «тысячнике» в Пекине, в котором встречаются 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и Чжэн Циньвэнь из Китая (седьмая в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 13:30 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|4
|
|6
|6
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Мирра Андреева выиграла первый сет со счётом 7:5. Вторую партию россиянка проиграла с «баранкой».
В предыдущем раунде соревнований в Пекине Мирра Андреева победила в двух сетах 45-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши (6:1, 6:3), а Чжэн Циньвэнь обыграла в трёх партиях 43-ю в классификации WTA американку Аманду Анисимову — 3:6, 6:1, 6:2.
Андреева и Циньвэнь никогда ранее не встречались на турнирах уровня WTA.
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