Даниил Медведев обыграл Тьяго Уайлда во втором круге «Мастерса» в Шанхае
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Завершился матч второго круга на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае, в котором встречались пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 88-й номер рейтинга ATP Тьяго Уайлд из Бразилии. Со счётом 7:5, 7:5 победу одержал россиянин.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2024, пятница. 13:40 МСК
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
0 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Российский теннисист выполнил шесть эйсов при трёх двойных ошибках и выиграл 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Уайлд два раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В третьем раунде соревнований в Шанхае Медведев встретится с 36-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди.
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