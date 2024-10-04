Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев обыграл Тьяго Уайлда во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев обыграл Тьяго Уайлда во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Завершился матч второго круга на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае, в котором встречались пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 88-й номер рейтинга ATP Тьяго Уайлд из Бразилии. Со счётом 7:5, 7:5 победу одержал россиянин.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2024, пятница. 13:40 МСК
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Российский теннисист выполнил шесть эйсов при трёх двойных ошибках и выиграл 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Уайлд два раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В третьем раунде соревнований в Шанхае Медведев встретится с 36-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди.

Сетка «Мастерса» в Шанхае
Календарь «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android