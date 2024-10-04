Даниил Медведев обыграл Тьяго Уайлда во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Завершился матч второго круга на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае, в котором встречались пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 88-й номер рейтинга ATP Тьяго Уайлд из Бразилии. Со счётом 7:5, 7:5 победу одержал россиянин.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Российский теннисист выполнил шесть эйсов при трёх двойных ошибках и выиграл 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Уайлд два раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В третьем раунде соревнований в Шанхае Медведев встретится с 36-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди.