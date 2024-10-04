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Мирра Андреева взяла 2-й медицинский тайм-аут в матче 1/4 финала с Чжэн Циньвэнь в Пекине

Мирра Андреева взяла 2-й медицинский тайм-аут в матче 1/4 финала с Чжэн Циньвэнь в Пекине
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала на женском «тысячнике» в Пекине, в котором встречаются 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и Чжэн Циньвэнь из Китая (седьмая в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 13:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		0 4
5 		6 6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Мирра Андреева выиграла первый сет со счётом 7:5. Вторую партию россиянка проиграла с «баранкой». По ходу третьего сета Мирра второй раз за матч попросила медицинский тайм-аут.

В предыдущем раунде соревнований в Пекине Мирра Андреева победила в двух сетах 45-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши (6:1, 6:3), а Чжэн Циньвэнь обыграла в трёх партиях 43-ю в классификации WTA американку Аманду Анисимову — 3:6, 6:1, 6:2.

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