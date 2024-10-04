«Он подталкивает меня стать лучше». Янник Синнер — об отношениях с Карлосом Алькарасом

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об отношениях с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Мне и Карлосу легко ладить. За пределами корта мы очень похожи. Внутри мы немного разные, но это нормально, это наша природа. Однако у меня такое ощущение, что ему нравится быть окружённым самыми близкими ему людьми, как это происходит и со мной. Алькарас подталкивает меня стать лучше. В Пекине я проиграл ему, но это матчи, в которых могут выиграть оба. У меня были шансы и во втором, и в третьем сете. На тай-брейке я вёл 3:0, а затем он нанёс пару невероятных ударов. Это был отличный матч», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, во вторник, 1 октября, в финальном матче на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Янника Синнера со счётом (7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)).Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту.