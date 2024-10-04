Турнир ATP-1000 в Шанхае: результаты матчей 4 октября
В пятницу, 4 октября, состоялись матчи второго круга хардового турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня на турнире.
Турнир ATP-1000 в Шанхае (Китай). Результаты матчей 4 октября:
- Томми Пол (США) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:1, 6:3;
- Артур Риндеркнеш (Франция) — Алехандро Табило (Чили) — 3:6, 2:6;
- Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США) — 3:6, 5:7;
- Александр Мюллер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 6:2;
- Себастьян Баэс (Аргентина) — Гаэль Монфис (Франция) — 3:6, 6:4, 4:6;
- Маттео Арнальди (Италия) — Захари Свайда (США) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4;
- Стефанос Циципас (Греция) — Кей Нисикори (Япония) — 7:6 (8:6), 6:4;
- Алекс Михельсен (США) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 6:3, 6:4;
- Артур Казо (Франция) — Уго Умбер (Франция) — 3:6, 2:6;
- Артюр Фис (Франция) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:7 (4:7), 6:7 (5:7);
- Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:7 (5:7), 6:3, 5:7;
- Томаш Махач (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 1:6, 7:6 (7:3), 6:4;
- Тьяго Уайлд (Бразилия) — Даниил Медведев (Россия) — 5:7, 5:7;
- У Ибин (Китай) — Николас Харри (Чили) — 6:2, 6:1;
- Александар Вукич (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 6:4.
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