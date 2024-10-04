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Турнир ATP-1000 в Шанхае: результаты матчей 4 октября

Турнир ATP-1000 в Шанхае: результаты матчей 4 октября
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В пятницу, 4 октября, состоялись матчи второго круга хардового турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня на турнире.

Турнир ATP-1000 в Шанхае (Китай). Результаты матчей 4 октября:

  • Томми Пол (США) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:1, 6:3;
  • Артур Риндеркнеш (Франция) — Алехандро Табило (Чили) — 3:6, 2:6;
  • Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США) — 3:6, 5:7;
  • Александр Мюллер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 6:2;
  • Себастьян Баэс (Аргентина) — Гаэль Монфис (Франция) — 3:6, 6:4, 4:6;
  • Маттео Арнальди (Италия) — Захари Свайда (США) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4;
  • Стефанос Циципас (Греция) — Кей Нисикори (Япония) — 7:6 (8:6), 6:4;
  • Алекс Михельсен (США) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 6:3, 6:4;
  • Артур Казо (Франция) — Уго Умбер (Франция) — 3:6, 2:6;
  • Артюр Фис (Франция) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:7 (4:7), 6:7 (5:7);
  • Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:7 (5:7), 6:3, 5:7;
  • Томаш Махач (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 1:6, 7:6 (7:3), 6:4;
  • Тьяго Уайлд (Бразилия) — Даниил Медведев (Россия) — 5:7, 5:7;
  • У Ибин (Китай) — Николас Харри (Чили) — 6:2, 6:1;
  • Александар Вукич (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 6:4.
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