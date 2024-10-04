Турнир ATP-1000 в Шанхае: результаты матчей 4 октября

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В пятницу, 4 октября, состоялись матчи второго круга хардового турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня на турнире.

Турнир ATP-1000 в Шанхае (Китай). Результаты матчей 4 октября: