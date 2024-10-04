Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли в 1/2 финала в парном разряде в Пекине
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в полуфинал парного разряда на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В рамках четвертьфинала они обыграли дуэт Терезы Михаликовой из Словакии и Оливии Николлс из Великобритании со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Пекин — парный разряд (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 16:25 МСК
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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|6
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках пара Кудерметовой/Хаочин два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Михаликовой/Николлс три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
За выход в финал пара Кудерметовой и Хаочин поспорит с дуэтом Людмилы Самсоновой (Россия) и Элизабетты Коччаретто (Италия).
Комментарии
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