Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли в 1/2 финала в парном разряде в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в полуфинал парного разряда на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В рамках четвертьфинала они обыграли дуэт Терезы Михаликовой из Словакии и Оливии Николлс из Великобритании со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках пара Кудерметовой/Хаочин два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Михаликовой/Николлс три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в финал пара Кудерметовой и Хаочин поспорит с дуэтом Людмилы Самсоновой (Россия) и Элизабетты Коччаретто (Италия).