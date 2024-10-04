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Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 4 октября

Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 4 октября
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В четверг, 4 октября, завершились матчи стадии 1/4 финала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 4 октября:

  • Мирра Андреева (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 7:5, 0:6, 4:6.

Определились все полуфиналистки турнира в Пекине. Ранее стала известна другая полуфинальная пара. Во встрече, которая состоится 5 октября, сойдутся испанка Паула Бадоса и американка Кори Гауфф.

Соревнования в Пекине завершатся 6 октября. Действующей чемпионкой является лидер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек.

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