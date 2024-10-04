Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 4 октября

В четверг, 4 октября, завершились матчи стадии 1/4 финала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 4 октября:

Арина Соболенко (Беларусь) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (5:7), 6:2, 4:6;

Мирра Андреева (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 7:5, 0:6, 4:6.

Определились все полуфиналистки турнира в Пекине. Ранее стала известна другая полуфинальная пара. Во встрече, которая состоится 5 октября, сойдутся испанка Паула Бадоса и американка Кори Гауфф.

Соревнования в Пекине завершатся 6 октября. Действующей чемпионкой является лидер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек.