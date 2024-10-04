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Николай Калинский получил футболку, которой обменялись Синнер и Карри на финале US Open

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский, брат российской теннисистки Анны Калинской, в социальных сетях опубликовал пост, где поблагодарил парня своей сестры итальянского теннисиста Янника Синнера и баскетболиста Стефена Карри за подарок. Спортсмены обменялись футболками после финала US Open — 2024.

Фото: Из личного архива Николая Калинского

«Спасибо за подарок», — написал Николай Калинский в социальных сетях и отметил аккаунты Синнера, Карри и Калинской.

Фото: Из личного архива Николая Калинского

Фото: Из личного архива Николая Калинского

Стефен Карри по итогам минувших Олимпийских игр в Париже завоевал золотую медаль в составе сборной США по баскетболу. Он также является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Янник Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финале он обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.