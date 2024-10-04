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Александр Бублик — о дружбе с россиянами: с Кареном стали больше общаться, с Даней тоже

Александр Бублик — о дружбе с россиянами: с Кареном стали больше общаться, с Даней тоже
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Теннисист из Казахстана Александр Бублик высказался о дружбе с российскими теннисистами Кареном Хачановым, Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным.

«Понятное дело, что мы все выросли вместе – я, Карен, Андрей, Даниил и Роман Сафиуллин, – поэтому [говорим о том], о чём все разговаривают, наверное: о всяких жизненных вещах, каких-то приколах. Смеёмся, стараемся общаться больше. С Кареном стали больше общаться, в нарды играть, с Даней тоже. Мы живём недалеко друг от друга – наши семьи, жёны общаются, поэтому, в принципе, обо всём на свете, как обычные люди», – сказал Бублик в интервью BetBoom Tennis.

На «Мастерсе» в Шанхае Александр Бублик вышел во второй круг, где сыграет с Романом Сафиуллиным.

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