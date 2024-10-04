«Никто меня не услышит, там нет никаких регуляций». Медведев — о проблемах с мячами

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев считает, что его сегодняшние критические замечания о качестве мячей во время матча с бразильцем Тьяго Уайлдом (7:5, 7:5) во втором круге «Мастерса» в Шанхае не возымеют должного эффекта.

«Я думаю, никто ничего не услышит, потому что, что бы мы ни говорили про такие вещи, там нет никаких регуляций, и самое главное, что мы не можем это доказать, потому что, может быть, нам это кажется. Но, когда я разговариваю с другими игроками, многие говорят, что после ковида как будто мячи стали хуже», — сказал Медведев в интервью YouTube-каналу «Больше!».

Соперником россиянина по третьему кругу соревнований в Шанхае станет итальянский теннисист Маттео Арнальди.