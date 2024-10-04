Александр Бублик: на данный момент сезон средний, но буду оценивать по его окончанию

Теннисист из Казахстана Александр Бублик не стал подводить промежуточные итоги сезона, предложив подождать до конца всех турниров.

«Сложно сказать, потому что всегда оцениваю сезон по его окончанию, по финальному рейтингу. В данный момент у меня ещё осталось некоторое количество турниров, поэтому, наверное, нужно будет судить по тому, каким я закончу этот год, и тогда смогу вам ответить точно уже, хороший этот год, плохой. На данный момент он средний. Пока всё спокойно», – сказал Бублик в интервью BetBoom Tennis.

Напомним, Александр Бублик принимает участие на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), где во втором круге встретится с россиянином Романом Сафиуллиным.