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В СAS зарегестрировали апелляцию ВАДА по допинг-делу Янника Синнера

В СAS зарегестрировали апелляцию ВАДА по допинг-делу Янника Синнера
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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«В своей апелляции в CAS ВАДА добивается аннулирования оспариваемого решения и принятия нового
постановления, что Янник Синнер совершил два нарушения антидопинговых правил. ВАДА просит CAS наложить санкцию в виде дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет и подтвердить дисквалификацию
всех соревновательных результатов, полученных Янником Синнером во время BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе/США. Началось арбитражное разбирательство в CAS. В соответствии с Кодексом спортивного
арбитражного кодекса (Кодекс CAS), арбитражного регламента, регулирующего процедуры CAS, стороны обмениваются письменными заявлениями, и формируется группа арбитров, которая примет решение по данному вопросу», — говорится в заявлении организации.

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