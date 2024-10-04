«Больше отдыхать и зарабатывать деньги». Бублик — о выставочных турнирах

Теннисист из Казахстана Александр Бублик высказался о финансовом преимуществе выставочных турниров.

«Те деньги, которые мы зарабатываем на выставочных турнирах, они равны полуфиналу «Мастерса». Наверное, финалу «Мастерса». Есть турниры, где призовые больше, чем за победу на «Большом шлеме». Тут, скорее, почему игроки играют турниры ATP-250, если они достаточно высоко стоят? Какой им смысл ехать туда, где за победу платят условные $ 100 тыс. – минус налоги, минус команда, минус перелёты, минус всё на свете, – нежели когда ты приезжаешь на условный турнир UTS, или Laver Cup, или любой другой выставочный турнир, и ты получаешь $ 300-400 тыс. за два дня, не напрягаясь, получая удовольствие от тенниса, выступая в удобное время, где всё сделано для тебя – для таких, грубо говоря, людей, которые приглашены туда.

Поэтому тут у меня вопрос, скорее, наоборот: когда произойдёт этот момент и когда будет достаточное количество выставочных турниров, чтобы мы могли больше отдыхать и просто зарабатывать деньги на том, что у нас уже есть — имя, результаты, которые никто не заберёт никогда, это выигранные титулы? Та же ситуация с Гаэлем (Монфисом): он уже в прошлом году не стоял так высоко, но при этом он играл все выставочные турниры и заработал, может, даже больше, чем когда он стоял в десятке, поэтому вот так», – сказал Бублик в интервью BetBoom Tennis.