«Не ожидала такого сложного матча». Циньвэнь — об 1/4 финала с Андреевой в Пекине

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой в четвертьфинале на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Я очень счастлива оказаться в полуфинале здесь. На самом деле, чувствую, что сегодня играла не в тот теннис, в который хотела, но счастлива, что победила в матче, надеюсь, что дальше буду чувствовать себя намного лучше. Сегодня играла очень плохо, мне кажется, что на 20 или 30% от своего уровня. Я чувствую, что если бы могла играть лучше, то матч закончился бы быстрее.

Когда мы начали, моя соперница начала медленнее. Я всё ещё думала о своём предыдущем матче с Анисимовой, потому что это был очень быстрый матч. В начале не смогла воспользоваться её мощью, играла не очень хорошо и задаюсь вопросом, почему играла на таком уровне. Однако вся встреча прошла под моим контролем. Очень рада, что смогла победить на таком низком уровне формы, не ожидала такого сложного матча», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

За выход в финал Чжэн Циньвэнь поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (49-я в рейтинге WTA).