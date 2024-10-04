«Не ожидала такого сложного матча». Циньвэнь — об 1/4 финала с Андреевой в Пекине

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой в четвертьфинале на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
«Я очень счастлива оказаться в полуфинале здесь. На самом деле, чувствую, что сегодня играла не в тот теннис, в который хотела, но счастлива, что победила в матче, надеюсь, что дальше буду чувствовать себя намного лучше. Сегодня играла очень плохо, мне кажется, что на 20 или 30% от своего уровня. Я чувствую, что если бы могла играть лучше, то матч закончился бы быстрее.
Когда мы начали, моя соперница начала медленнее. Я всё ещё думала о своём предыдущем матче с Анисимовой, потому что это был очень быстрый матч. В начале не смогла воспользоваться её мощью, играла не очень хорошо и задаюсь вопросом, почему играла на таком уровне. Однако вся встреча прошла под моим контролем. Очень рада, что смогла победить на таком низком уровне формы, не ожидала такого сложного матча», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.
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За выход в финал Чжэн Циньвэнь поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (49-я в рейтинге WTA).
- 4 октября 2024
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