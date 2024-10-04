ITF анонсировала изменения в формате Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что в ближайшее время формат Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг претерпит изменения.

Как сообщает пресс-служба организации, в обоих турнирах групповой этап будет заменён на матчи дома/на выезде.

В рамках Кубка Дэвиса данное изменение ожидается уже в январе 2025 года — на первом этапе квалификации сборные, игравшие в 2024-м на групповом этапе, и победители Мировой группы I проведут 13 встреч дома и в гостях. Второй этап пройдёт в сентябре, когда семь встреч в формате дома/на выезде проведут 13 победителей первого этапа и чемпионы-2024. Плей-офф состоится в ноябре, в нём примут участие семь победителей второго этапа квалификации и страна-хозяйка.

В Кубке Билли Джин Кинг аналогичные изменения планируются с 2026 года, в то время как в следующем году турнир пройдёт по старому формату с групповым этапом на стадии квалификации.