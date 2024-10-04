«Стараюсь не думать устала я или нет». Паолини — о календаре в WTA туре

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о плотном графике в WTA туре.

«Календарь очень плотный, у нас даже нет нескольких недель для подготовки к предсезонке, которая с каждым годом становится все короче. Мы привыкаем к тому, что у нас не так много недель для тренировок, и это то, что нужно очень хорошо контролировать. Сейчас мы находимся в конце сезона, я провела много матчей за последние несколько месяцев, но стараюсь не думать о том, устала я или нет. Единственное, что мы должны делать, — это продолжать работать", — приводит слова Паолини WTA Insider.

На турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) Жасмин Паолини дошла до третьего круга, где уступила польской теннисистке Магде Линетт со счётом 4:6, 0,6.