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«Пыталась пережить второй сет». Мухова — о победе над Соболенко в 1/4 финала в Пекине

«Пыталась пережить второй сет». Мухова — о победе над Соболенко в 1/4 финала в Пекине
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49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу над второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Во втором сете я немного не справилась. Чувствовала себя немного подавленной, а она просто разгромила меня. Я просто пыталась пережить второй сет. В третьем сете просто пыталась бороться за каждый мяч. У нас было несколько напряжённых поединков, поэтому старалась перебросить каждый мяч через сетку, и, в конце концов, это того стоило.

В прошлом году играла с ней дважды, и это определённо был год улучшения. Она бросает, она лучше у сетки. Она сделала несколько отличных ударов. Я думаю, что она двигается лучше. Видела, что она улучшила свои показатели, и просто пыталась не отставать. Но думаю, что я тоже улучшила свои показатели. Каким-то образом чувствовала себя довольно хорошо на корте. Конечно, мне всё ещё нужно работать над своей физической формой — в этом году у меня не было много времени, чтобы работать над ней», — приводит слова Муховой официальный сайт WTA.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 10:20 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		2 6
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Матч Каролины Муховой и Арины Соболенко завершился со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в пользу чешской спортсменки. В полуфинале она встретится с седьмой ракеткой мира китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.

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