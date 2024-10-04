Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев, Рублёв, Соболенко и Швёнтек примут участие в World Tennis League в декабре

Медведев, Рублёв, Соболенко и Швёнтек примут участие в World Tennis League в декабре
Комментарии

Стал известен состав участников выставочного смешанного командного турнира World Tennis League, не аффилированного с ATP и WTA, который пройдёт с 19 по 22 декабря в Абу-Даби.

Как сообщает Hindustan Times, среди мужчин на турнир зарегистрировались: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Тейлор Фриц, Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Сумит Нагал и Ник Кирьос.

У женщин на корт выйдут: Ига Швёнтек, Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Жасмин Паолини, Мирра Андреева, Елена Рыбакина, Паула Бадоса и Каролин Гарсия.

Отметим, что данный турнир проходит в ОАЭ ежегодно. Игроки разделены на четыре команды («Соколы», «Орлы», «Коршуны», «Ястребы»). Две лучшие команды из группы выходят в финал, где в очной встрече разыгрывают чемпионство.

Материалы по теме
ITF анонсировала изменения в формате Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android