Медведев, Рублёв, Соболенко и Швёнтек примут участие в World Tennis League в декабре

Стал известен состав участников выставочного смешанного командного турнира World Tennis League, не аффилированного с ATP и WTA, который пройдёт с 19 по 22 декабря в Абу-Даби.

Как сообщает Hindustan Times, среди мужчин на турнир зарегистрировались: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Тейлор Фриц, Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Сумит Нагал и Ник Кирьос.

У женщин на корт выйдут: Ига Швёнтек, Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Жасмин Паолини, Мирра Андреева, Елена Рыбакина, Паула Бадоса и Каролин Гарсия.

Отметим, что данный турнир проходит в ОАЭ ежегодно. Игроки разделены на четыре команды («Соколы», «Орлы», «Коршуны», «Ястребы»). Две лучшие команды из группы выходят в финал, где в очной встрече разыгрывают чемпионство.