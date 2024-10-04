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Чжан Шуай — о завершении карьеры: всегда нужно слушать экспертов. Я продолжу

Чжан Шуай — о завершении карьеры: всегда нужно слушать экспертов. Я продолжу
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595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай отреагировала на слова испанской теннисистки Паулы Бадосы, которая говорила Шуай не заканчивать карьеру профессиональной спортсменки.

«Паула (Бадоса) сказала мне, что я должна играть. Не уходить на пенсию. Многие игроки и тренеры говорят мне, что я играю так хорошо, на высшем уровне. Бесчисленное количество раз эти игроки и тренеры говорили мне это. Ценю такую ​​поддержку, особенно после этого матча, очень тяжёлого матча. Буду их слушать, потому что они здесь профессионалы. Всегда нужно слушать экспертов, где бы вы ни работали. Тренеры, игроки — эксперты в этой области. Буду слушать экспертов. Я продолжу», — приводит слова Шуай официальный сайт WTA.

Напомним, Паула Бадоса обыграла Чжан Шуай в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

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