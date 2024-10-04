Чжан Шуай — о завершении карьеры: всегда нужно слушать экспертов. Я продолжу

595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай отреагировала на слова испанской теннисистки Паулы Бадосы, которая говорила Шуай не заканчивать карьеру профессиональной спортсменки.
«Паула (Бадоса) сказала мне, что я должна играть. Не уходить на пенсию. Многие игроки и тренеры говорят мне, что я играю так хорошо, на высшем уровне. Бесчисленное количество раз эти игроки и тренеры говорили мне это. Ценю такую поддержку, особенно после этого матча, очень тяжёлого матча. Буду их слушать, потому что они здесь профессионалы. Всегда нужно слушать экспертов, где бы вы ни работали. Тренеры, игроки — эксперты в этой области. Буду слушать экспертов. Я продолжу», — приводит слова Шуай официальный сайт WTA.
Напомним, Паула Бадоса обыграла Чжан Шуай в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).