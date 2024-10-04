«Мастерс» в Шанхае: расписание четвёртого игрового дня 5 октября

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В субботу, 5 октября, продолжатся матчи второго круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня соревнований, где сыграют российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 5 октября (время — московское, предварительное):