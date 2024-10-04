«Мастерс» в Шанхае: расписание четвёртого игрового дня 5 октября
В субботу, 5 октября, продолжатся матчи второго круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня соревнований, где сыграют российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.
«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 5 октября (время — московское, предварительное):
- 07:30 — Карлос Алькарас (Испания) — Цзюнчэн Шан (Китай)
- 07:30 — Андрей Рублёв (Россия) — Якуб Меншик (Чехия)
- 07:00 — Александр Шевченко (Казахстан) — Франсиско Серундоло (Аргентина)
- 09:00 — Янник Синнер (Италия) — Таро Дэниэл (Япония)
- 09:00 — Алексей Попырин (Австралия) — Миомир Кецманович (Сербия)
- 09:00 — Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария)
- 09:00 — Тейлор Фриц (США) — Таренс Атман (Франция)
- 10:30 — Маттео Беррзиеттини (Италия) — Хольгер Руне (Дания)
- 10:30 — Маркос Гирон (США) — Карен Хачанов (Россия)
- 10:30 — Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Бублик (Казахстан)
- 12:00 — Флавио Коболли (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария)
- 13:30 — Алекс Михельсен (США) — Новак Джокович (Сербия)
- 15:00 — Маттия Беллучи (Италия) — Александр Зверев (Германия)
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