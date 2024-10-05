Икона теннисного стиля 60-х Леа Периколи умерла в возрасте 89 лет

Бывшая итальянская теннисистка, член аллеи спортивной славы Италии Леа Периколи ушла из жизни в возрасте 89 лет, сообщает La Repubblica.

Периколи являлась рекордсменкой по победам в чемпионате Италии в одиночном и парном разрядах, а также в миксте — всего 27 раз.

Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» была стадия 1/8 финала — четыре раза на «Ролан Гаррос» и трижды – на Уимблдоне. Она также побеждала на 13 турнирах в одиночке, 13 в паре и четырёх – в миксте.

На профессиональном уровне Периколи выступала до 40 лет. После окончания карьеры работала журналисткой, телеведущей, а также комментировала теннисные матчи. Она является автором четырёх книг.

В свою эпоху Периколи считалась иконой теннисного стиля.