Доминик Тим получил послание от Федерера, Надаля и Джоковича перед последним турниром

На австрийской спортивной премии Sporthilfe Gala в Вене, где вручили награду австрийскому теннисисту Доминику Тиму за выдающиеся достижения, показали обращение испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Большое спасибо за всё, что ты нам всем дал, особенно теннису. Рад, что у тебя будет возможность попрощаться в Вене, станцевать последний танец. Желаю тебе отличного турнира со всеми присутствующими членами семьи и чествования, потому что ты этого заслуживаешь, мой друг», — приводит слова Джоковича Tennis.com.

«Я просто хотел поздравить тебя с этой наградой за достижения всей жизни. Очень заслуженно. Очень рад за тебя. Ты знаешь, как сильно я восхищаюсь тобой и уважаю», — сказал Надаль.

«Дорогой Доминик, поздравляю с наградой и делом всей твоей жизни. Мне так понравилось играть против тебя. Теннис будет очень, очень сильно по тебе скучать.Ты был отличным парнем на корте и за его пределами. Всегда справедливым. Твоя дружба всегда была важна для меня в туре. Тот факт, что мы так хорошо ладили как соперники, всегда был для меня замечательным. В любом случае желаю тебе всего наилучшего в будущем и поздравляю тебя с твоей невероятной, фантастической карьерой, Доминик! Уверен, что мы скоро увидимся снова», — добавил Федерер.

Позднее в социальных сетях Тим поблагодарил теннисистов, написав, что не ожидал поздравлений и благодарен за этот незабываемый момент. Напомним, Тим объявил о завершении спортивной карьеры в октябре этого года после домашнего турнира категории ATP-500 в Вене.