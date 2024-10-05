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«Великая Леди и легенда». Янник Синнер отреагировал на смерть Леа Периколи

«Великая Леди и легенда». Янник Синнер отреагировал на смерть Леа Периколи
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на уход из жизни бывшей итальянской теннисистки, члена Аллеи спортивной славы Италии Леа Периколи.

«Особенный момент, который я буду помнить всегда. Великая Леди и легенда итальянского тенниса», — написал Синнер в социальных сетях и поставил эмодзи белого сердечка.

Леа Периколи умерла в возрасте 89 лет. Она была рекордсменкой на чемпионате Италии в одиночном и парном разрядах, а также в миксте. Профессиональную карьеру Периколи завершила в 40 лет. На турнирах «Большого шлема» она доходила до 1/8 финала на «Ролан Гаррос» — четыре раза, на Уимблдоне — трижды.

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