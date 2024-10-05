«Великая Леди и легенда». Янник Синнер отреагировал на смерть Леа Периколи

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на уход из жизни бывшей итальянской теннисистки, члена Аллеи спортивной славы Италии Леа Периколи.

«Особенный момент, который я буду помнить всегда. Великая Леди и легенда итальянского тенниса», — написал Синнер в социальных сетях и поставил эмодзи белого сердечка.

Леа Периколи умерла в возрасте 89 лет. Она была рекордсменкой на чемпионате Италии в одиночном и парном разрядах, а также в миксте. Профессиональную карьеру Периколи завершила в 40 лет. На турнирах «Большого шлема» она доходила до 1/8 финала на «Ролан Гаррос» — четыре раза, на Уимблдоне — трижды.