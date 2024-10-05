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«Спасибо за всё». Рафаэль Надаль отдал дань памяти умершей Леа Периколи

«Спасибо за всё». Рафаэль Надаль отдал дань памяти умершей Леа Периколи
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост в социальных сетях, который посвятил умершей накануне бывшей итальянской теннисистке Леа Периколи, считавшейся иконой теннисного стиля 60-х.

«Прощай, Леа. Спасибо за всё. Мы все всегда будем помнить тебя», — написал Надаль, добавив эмодзи в виде испанского и итальянского флагов и сердца между ними.

Фото: Страница Рафаэля Надаля в социальной сети

Напомним, Периколе скончалась на 90-м году жизни. Она являлась рекордсменкой по победам в чемпионате Италии в одиночном и парном разрядах, а также в миксте — всего 27 раз. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» была стадия 1/8 финала — четыре раза на «Ролан Гаррос» и трижды – на Уимблдоне. Она также побеждала на 13 турнирах в одиночке, 13 в паре и четырёх – в миксте.

После окончания карьеры Периколи работала журналисткой, телеведущей и комментатором.

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