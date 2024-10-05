«Интересный опыт». Шан вспомнил матч с Алькарасом на AO в преддверии «Мастерса» в Шанхае

Китайский теннисист Цзюнчэн Шан высказался о предстоящем матче с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом во втором круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Карлос — один из самых быстрых игроков, поэтому я думаю, что это немного помогает ему наносить захватывающие удары. Я играл с ним на Открытом чемпионате Австралии. К сожалению, мне пришлось уйти из игры после двух сетов, но это был такой интересный опыт — играть с ним на корте Рода Лэйвера и видеть, как человек, который всего на два года старше меня, соревнуется на самом высоком уровне. Он один из лучших игроков в мире на данный момент, так что это было очень весело», — приводит слова Шана официальный сайт ATP.

Напомним, в матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Карлос Алькарас обыграл Цзюнчэна Шана в третьем круге со счётом 6:1, 6:1, 1:0 (отказ).