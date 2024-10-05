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Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 5 октября

Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 5 октября
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5 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине пройдут полуфинальные матчи в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 5 октября (время — московское, предварительное):

  • 10:00. Кори Гауфф (США, 4) — Паула Бадоса (Испания, 15);
  • 13:00. Каролина Мухова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5).
Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 10:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Победительницы этих матчей 6 октября проведут между собой решающую встречу за титул «тысячника» в Пекине.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 955 610. Чемпионкой прошлогоднего розыгрыша является первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

Календарь WTA-1000 в Пекине
Турнирная сетка WTA-1000 в Пекине
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