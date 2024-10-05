Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 5 октября
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5 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине пройдут полуфинальные матчи в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 5 октября (время — московское, предварительное):
- 10:00. Кори Гауфф (США, 4) — Паула Бадоса (Испания, 15);
- 13:00. Каролина Мухова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5).
Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 10:00 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
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Паула Бадоса
П. Бадоса
Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
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Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Победительницы этих матчей 6 октября проведут между собой решающую встречу за титул «тысячника» в Пекине.
Призовой фонд соревнований составляет $ 8 955 610. Чемпионкой прошлогоднего розыгрыша является первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.
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