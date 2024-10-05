Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 5 октября

5 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине пройдут полуфинальные матчи в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 5 октября (время — московское, предварительное):

10:00. Кори Гауфф (США, 4) — Паула Бадоса (Испания, 15);

13:00. Каролина Мухова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5).

Победительницы этих матчей 6 октября проведут между собой решающую встречу за титул «тысячника» в Пекине.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 955 610. Чемпионкой прошлогоднего розыгрыша является первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.