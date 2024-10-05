Андрей Рублёв — Якуб Меншик: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 8:00

Сегодня, 5 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт матч второго круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (шестой посев на турнире) и 66-й номер рейтинга ATP Якуб Меншик из Чехии. Встреча начнётся после 8:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андрей Рублёв благодаря статусу сеяного игрока начинает выступление на «Мастерсе» в Шанхае сразу со второго круга без необходимости играть в первом. Якуб Меншик в первом круге одолел в трёх партиях 45-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:1, 5:7, 6:4.