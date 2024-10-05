Роман Сафиуллин — Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 10:30

Сегодня, 5 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч второго круга, в котором встретятся 61-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и 27-й номер рейтинга ATP Александр Бублик из Казахстана (23-й посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 10:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Александр Бублик благодаря статусу сеяного игрока начинает выступление на «Мастерсе» в Шанхае сразу со второго круга без необходимости играть в первом. Роман Сафиуллин в первом круге обыграл в двух партиях Бейбита Жукаева из Казахстана — 7:6 (7:0), 6:4.