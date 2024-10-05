Андрей Рублёв — Якуб Меншик: россиянин отыгрался и взял первый сет на «Мастерсе» в Шанхае
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В эти минуты на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч второго круга, в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (шестой посев на турнире) и 66-й номер рейтинга ATP Якуб Меншик из Чехии.
Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 08:05 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
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|2
|3
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Якуб Меншик
Я. Меншик
Первая партия осталась за Андреем Рублёвым со счётом 7:6 (9:7). Российский теннисист уступал по ходу игры по геймам со счётом 2:4, но смог выправить ситуацию и выиграть сет.
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