Андрей Рублёв — Якуб Меншик: россиянин отыгрался и взял первый сет на «Мастерсе» в Шанхае

В эти минуты на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч второго круга, в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (шестой посев на турнире) и 66-й номер рейтинга ATP Якуб Меншик из Чехии.

Первая партия осталась за Андреем Рублёвым со счётом 7:6 (9:7). Российский теннисист уступал по ходу игры по геймам со счётом 2:4, но смог выправить ситуацию и выиграть сет.