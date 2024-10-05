Карлос Алькарас уверенно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В первом матче он уверенно обыграл китайца Цзюнчэна Шана со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Алькарас выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шана один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Карлос Алькарас сыграет с ещё одним китайским теннисистом, У Ибином. Китаец обыграл чилийца Николаса Харри во 2-м круге со счётом 6:2, 6:1.