Карлос Алькарас уверенно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В первом матче он уверенно обыграл китайца Цзюнчэна Шана со счётом 6:2, 6:2.
Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 07:40 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Алькарас выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шана один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Карлос Алькарас сыграет с ещё одним китайским теннисистом, У Ибином. Китаец обыграл чилийца Николаса Харри во 2-м круге со счётом 6:2, 6:1.
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