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Карлос Алькарас уверенно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае

Карлос Алькарас уверенно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В первом матче он уверенно обыграл китайца Цзюнчэна Шана со счётом 6:2, 6:2.

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 07:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Цзюнчэн Шан
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Алькарас выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шана один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Карлос Алькарас сыграет с ещё одним китайским теннисистом, У Ибином. Китаец обыграл чилийца Николаса Харри во 2-м круге со счётом 6:2, 6:1.

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