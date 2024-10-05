Андрей Рублёв — Якуб Меншик: чешский теннисист сравнял счёт по сетам на турнире в Шанхае

В эти минуты на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч второго круга, в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (шестой посев на турнире) и 66-й номер рейтинга ATP Якуб Меншик из Чехии.

Первая партия осталась за Андреем Рублёвым со счётом 7:6 (9:7). Второй сет выиграл чешский теннисист — 6:4.

Это вторая встреча Рублёва и Меншика на турнирах ATP. В феврале этого года чешский теннисист оказался сильнее в матче 1/4 финала хардового турнира в Дохе (Катар) — 6:4, 7:6 (8:6).

Мастерс» в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходит с 2 по 13 октября.