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Андрей Рублёв — Якуб Меншик: чешский теннисист сравнял счёт по сетам на турнире в Шанхае

Андрей Рублёв — Якуб Меншик: чешский теннисист сравнял счёт по сетам на турнире в Шанхае
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В эти минуты на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч второго круга, в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (шестой посев на турнире) и 66-й номер рейтинга ATP Якуб Меншик из Чехии.

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 08:05 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 9 		4 2
6 7 		6 3
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Первая партия осталась за Андреем Рублёвым со счётом 7:6 (9:7). Второй сет выиграл чешский теннисист — 6:4.

Это вторая встреча Рублёва и Меншика на турнирах ATP. В феврале этого года чешский теннисист оказался сильнее в матче 1/4 финала хардового турнира в Дохе (Катар) — 6:4, 7:6 (8:6).

Мастерс» в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходит с 2 по 13 октября.

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