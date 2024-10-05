Карлос Алькарас — о матче с Шаном: я не привык играть с соперниками младше меня

Вторая ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о 19-летнем китайце Цзюнчэне Шане, которого обыграл во 2-м круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) со счётом 6:2, 6:2.

«Я не привык играть с соперниками младше меня. Но я рад, что есть много молодых игроков, 18, 19, 20 лет. У них большой потенциал.

Шан играет в хороший теннис, выиграл свой первый титул. Уверен, что он поднимется в рейтинге. Он точно будет ещё лучше. Я рад выигрывать такие матчи. У сетки он сказал мне: «Счастлив делить с тобой корт». Слышать такое от ребят — это здорово», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.