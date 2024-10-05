Экс-россиянин Шевченко вышел в 3-й круг «Мастерса» в Шанхае, где может сыграть с Рублёвым
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Бывший российский теннисист, 58-я ракетка мира Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл 31-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6 (9:7), 7:5.
Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 08:10 МСК
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
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|3
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|7
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Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Шевченко выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Серундоло один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в четвёртый круг Александр поборется с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым и чехом Якубом Меншиком.
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