Андрей Рублёв в трёх сетах уступил Якубу Меншику на старте «Мастерса» в Шанхае

Завершился матч второго круга хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае, в котором встречались шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (шестой посев на турнире) и 66-й номер рейтинга ATP Якуб Меншик из Чехии. Со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:3 победу одержал представитель Чехии.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Россиянин выполнил 14 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника 11 подач навылет, две двойные ошибки и 7 выигранных брейк-пойнтов из 19.

В третьем круге соревнований в Шанхае Меншик встретится с казахстанским теннисистом Александром Шевченко.