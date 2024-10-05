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Андрей Рублёв в трёх сетах уступил Якубу Меншику на старте «Мастерса» в Шанхае

Андрей Рублёв в трёх сетах уступил Якубу Меншику на старте «Мастерса» в Шанхае
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Завершился матч второго круга хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае, в котором встречались шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (шестой посев на турнире) и 66-й номер рейтинга ATP Якуб Меншик из Чехии. Со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:3 победу одержал представитель Чехии.

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 08:05 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		4 3
6 7 		6 6
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Россиянин выполнил 14 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника 11 подач навылет, две двойные ошибки и 7 выигранных брейк-пойнтов из 19.

В третьем круге соревнований в Шанхае Меншик встретится с казахстанским теннисистом Александром Шевченко.

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