Эрика Андреева в волевой борьбе обыграла Корпач на старте квалификации «тысячника» в Ухане

67-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финальный раунд квалификации на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте она в волевой борьбе обыграла немку Тамару Корпач со счётом 6:2, 4:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Корпач два эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в основную сетку «тысячника» в Ухане Андреева поспорит с победительницей матча между украинкой Лесей Цуренко и чешкой Брендой Фрухвиртовой.