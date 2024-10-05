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Эрика Андреева в волевой борьбе обыграла Корпач на старте квалификации «тысячника» в Ухане

Эрика Андреева в волевой борьбе обыграла Корпач на старте квалификации «тысячника» в Ухане
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67-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финальный раунд квалификации на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте она в волевой борьбе обыграла немку Тамару Корпач со счётом 6:2, 4:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Корпач два эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в основную сетку «тысячника» в Ухане Андреева поспорит с победительницей матча между украинкой Лесей Цуренко и чешкой Брендой Фрухвиртовой.

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