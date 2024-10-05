Янник Синнер уверенно обыграл Дэниэла в первом матче на «Мастерсе» в Шанхае

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче второго круга он обыграл японца Таро Дэниэла со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Дэниэла пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае Янник Синнер поспорит с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который во 2-м раунде обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа.