Янник Синнер уверенно обыграл Дэниэла в первом матче на «Мастерсе» в Шанхае
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче второго круга он обыграл японца Таро Дэниэла со счётом 6:1, 6:4.
Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 09:15 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Дэниэла пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае Янник Синнер поспорит с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который во 2-м раунде обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа.
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