Янник Синнер одержал 250-ю победу в карьере, 60-ю — в 2024 году
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер достиг отметки в 250 побед в матчах на турнирах уровня ATP. Сегодня, 5 октября, он обыграл японца Таро Дэниэла во втором круге на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) со счётом 6:1, 6:4.
Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 09:15 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Он стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х, которому удалось выиграть 250 матчей. Кроме того, победа над Дэниэлом стала 60-й для Синнера в нынешнем сезоне при шести поражениях.
23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема» (Australian Open — 2024, US Open — 2024). Всего итальянец выиграл 16 титулов на турнирах ATP. В июне 2024 Синнер впервые стал первой ракеткой мира.
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