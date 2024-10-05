Янник Синнер одержал 250-ю победу в карьере, 60-ю — в 2024 году

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер достиг отметки в 250 побед в матчах на турнирах уровня ATP. Сегодня, 5 октября, он обыграл японца Таро Дэниэла во втором круге на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) со счётом 6:1, 6:4.

Он стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х, которому удалось выиграть 250 матчей. Кроме того, победа над Дэниэлом стала 60-й для Синнера в нынешнем сезоне при шести поражениях.

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема» (Australian Open — 2024, US Open — 2024). Всего итальянец выиграл 16 титулов на турнирах ATP. В июне 2024 Синнер впервые стал первой ракеткой мира.