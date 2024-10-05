Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер одержал 250-ю победу в карьере, 60-ю — в 2024 году

Янник Синнер одержал 250-ю победу в карьере, 60-ю — в 2024 году
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер достиг отметки в 250 побед в матчах на турнирах уровня ATP. Сегодня, 5 октября, он обыграл японца Таро Дэниэла во втором круге на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) со счётом 6:1, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 09:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл

Он стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х, которому удалось выиграть 250 матчей. Кроме того, победа над Дэниэлом стала 60-й для Синнера в нынешнем сезоне при шести поражениях.

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема» (Australian Open — 2024, US Open — 2024). Всего итальянец выиграл 16 титулов на турнирах ATP. В июне 2024 Синнер впервые стал первой ракеткой мира.

Материалы по теме
Синнер сделал крутой подарок брату Калинской. Скоро Анна привезёт в Россию самого Янника?
Синнер сделал крутой подарок брату Калинской. Скоро Анна привезёт в Россию самого Янника?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android