Амина Аншба поделилась фото с Еленой Рыбакиной и Софьей Лансере

Российская теннисистка Амина Аншба поделилась фотографией с соотечественницей Софьей Лансере и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Амины Аншбы

Амина Аншба — 443-я ракетка мира, Софья Лансере — 274-я. Елена Рыбакина занимает четвёртое место в мировом рейтинге WTA.

В последний раз Рыбакина выходила на корт в августе, в первом круге US Open — 2024. Она снялась со второго круга, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане. Российская журналистка Софья Тартакова рассказала, что Елена находится «в разобранном состоянии» после расставания с тренером Стефано Вуковым.