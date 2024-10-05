Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стаббс — о Муховой: нужно обернуть её в пузырчатую плёнку

Стаббс — о Муховой: нужно обернуть её в пузырчатую плёнку
Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о чешской теннисистке Каролине Муховой. Вчера, 4 октября, чешка обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале «тысячника» в китайском Пекине.

«Мне всегда нравилось смотреть матчи Каролины Муховой! Какая победа… Нам нужно обернуть её в пузырчатую плёнку, чтобы она больше не получала травмы в своей карьере. Нам нужно, чтобы её стиль тенниса побеждал в крупных матчах. Она достаточно хороша, чтобы выиграть мэйджор», — написала Стаббс на своей странице в соцсети Х.

Материалы по теме
Юная Мирра проиграла чемпионке ОИ битву за полуфинал Пекина. Но впервые станет 19-й в мире
Юная Мирра проиграла чемпионке ОИ битву за полуфинал Пекина. Но впервые станет 19-й в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android