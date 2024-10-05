Кори Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв Паулу Бадосу

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она обыграла испанку Паулу Бадосу (19-й номер рейтинга) — 4:6, 6:4, 6:2. Гауфф отыгралась со счёта 4:6, 2:4.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету Бадосы четыре эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

За титул «тысячника» в Пекине Кори Гауфф поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и китаянкой Чжэн Циньвэнь.