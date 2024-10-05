Кори Гауфф — самая молодая финалистка «тысячника» в Пекине с 2010 года
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) с 2010 года. В полуфинале она обыграла испанку Паулу Бадосу (4:6, 6:4, 6:2).
Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 10:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
Паула Бадоса
П. Бадоса
14 лет назад в возрасте 20 лет в финал соревнований в Пекине вышла датчанка Каролина Возняцки. На тот момент она была младше Кори на четыре месяца. Отметим, что тогда Возняцки выиграла титул в Пекине, в финале обыграв россиянку Веру Звонарёву.
Кори Гауфф вышла в девятый финал в карьере в одиночном разряде. У неё семь титулов и лишь одно поражение — в финале «Ролан Гаррос» — 2022 от польки Иги Швёнтек.
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