Кори Гауфф — самая молодая финалистка «тысячника» в Пекине с 2010 года

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) с 2010 года. В полуфинале она обыграла испанку Паулу Бадосу (4:6, 6:4, 6:2).

14 лет назад в возрасте 20 лет в финал соревнований в Пекине вышла датчанка Каролина Возняцки. На тот момент она была младше Кори на четыре месяца. Отметим, что тогда Возняцки выиграла титул в Пекине, в финале обыграв россиянку Веру Звонарёву.

Кори Гауфф вышла в девятый финал в карьере в одиночном разряде. У неё семь титулов и лишь одно поражение — в финале «Ролан Гаррос» — 2022 от польки Иги Швёнтек.