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Кори Гауфф — самая молодая финалистка «тысячника» в Пекине с 2010 года

Кори Гауфф — самая молодая финалистка «тысячника» в Пекине с 2010 года
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) с 2010 года. В полуфинале она обыграла испанку Паулу Бадосу (4:6, 6:4, 6:2).

Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 10:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 2
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

14 лет назад в возрасте 20 лет в финал соревнований в Пекине вышла датчанка Каролина Возняцки. На тот момент она была младше Кори на четыре месяца. Отметим, что тогда Возняцки выиграла титул в Пекине, в финале обыграв россиянку Веру Звонарёву.

Кори Гауфф вышла в девятый финал в карьере в одиночном разряде. У неё семь титулов и лишь одно поражение — в финале «Ролан Гаррос» — 2022 от польки Иги Швёнтек.

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