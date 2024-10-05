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Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Ухане, где сыграют восемь россиянок

Стала известна сетка турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Там сыграют минимум восемь россиянок.

В первом круге Вероника Кудерметова сыграет с чешкой Мари Боузковой, Людмила Самсонова (11-я сеяная) сразится с полькой Магдой Линетт, Диана Шнайдер (12) встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Мирра Андреева (16) сыграет с китаянкой Ван Сиюй, Анна Калинская (10) — с американкой Питон Стирнс, Екатерина Александрова — с американкой Софьей Кенин, Анастасия Потапова — с американкой Кэти Волынец.

Сетка турнира в Ухане

Восьмая сеяная соревнований Дарья Касаткина начнёт турнир со второго круга. Две российские теннисистки — Камилла Рахимова и Эрика Андреева — могут попасть в основную сетку через квалификацию.

Турнир в Ухане не проводился с 2020 по 2023 год из-за пандемии коронавируса.