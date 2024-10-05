«Уже очень комфортно». Янник Синнер — о новых физиотерапевте и тренере по физподготовке

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о новых членах своей команды. Напомним, Синнер начал сотрудничество с тренером по физподготовке Марио Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио.

«Конечно, нужно немного времени, чтобы узнать друг друга немного лучше. Мне уже очень комфортно с ними. Мы пытаемся улучшить пару аспектов, некоторые — изменить. Надеюсь, это сделает меня лучшим игроком и человеком. Чувствую, что предстоит ещё много работы, особенно за пределами корта. С нетерпением жду работы», — сказал Синнер в интервью на корте после матча на турнире в Шанхае.

Напомним, Синнер уволил двух членов команды, тренера по физподготовке Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди, после того как стало известно об их вине в положительных тестах теннисиста на допинг.