Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уже очень комфортно». Янник Синнер — о новых физиотерапевте и тренере по физподготовке

«Уже очень комфортно». Янник Синнер — о новых физиотерапевте и тренере по физподготовке
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о новых членах своей команды. Напомним, Синнер начал сотрудничество с тренером по физподготовке Марио Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио.

«Конечно, нужно немного времени, чтобы узнать друг друга немного лучше. Мне уже очень комфортно с ними. Мы пытаемся улучшить пару аспектов, некоторые — изменить. Надеюсь, это сделает меня лучшим игроком и человеком. Чувствую, что предстоит ещё много работы, особенно за пределами корта. С нетерпением жду работы», — сказал Синнер в интервью на корте после матча на турнире в Шанхае.

Напомним, Синнер уволил двух членов команды, тренера по физподготовке Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди, после того как стало известно об их вине в положительных тестах теннисиста на допинг.

Материалы по теме
Синнер сделал крутой подарок брату Калинской. Скоро Анна привезёт в Россию самого Янника?
Синнер сделал крутой подарок брату Калинской. Скоро Анна привезёт в Россию самого Янника?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android