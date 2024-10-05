Новака Джоковича назвали «величайшим всех времён» во время выхода на корт в Шанхае

В эти минуты 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проводит свой первый матч на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). Во время выхода на корт диктор назвал его «величайшим всех времён».

На стадии второго круга «Мастерса» в Шанхае Джокович играет с 43-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном. На момент написания новости серб уступает с брейком со счётом 2:4.

В 2024 году Новак Джокович выиграл Олимпийские игры и оформил Золотой карьерный «Шлем». Ранее 37-летний серб признался в любви к теннису и заявил, что не уйдёт из спорта даже после завершения карьеры.