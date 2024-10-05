Новака Джоковича назвали «величайшим всех времён» во время выхода на корт в Шанхае
Поделиться
В эти минуты 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проводит свой первый матч на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). Во время выхода на корт диктор назвал его «величайшим всех времён».
На стадии второго круга «Мастерса» в Шанхае Джокович играет с 43-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном. На момент написания новости серб уступает с брейком со счётом 2:4.
Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 13:35 МСК
Алекс Михельсен
А. Михельсен
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
В 2024 году Новак Джокович выиграл Олимпийские игры и оформил Золотой карьерный «Шлем». Ранее 37-летний серб признался в любви к теннису и заявил, что не уйдёт из спорта даже после завершения карьеры.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2024
-
15:10
-
14:59
-
14:52
-
14:00
-
13:48
-
13:25
-
12:49
-
12:30
-
12:26
-
11:38
-
11:07
-
10:43
-
10:37
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:14
-
09:07
-
08:44
-
07:39
-
05:41
-
01:01
-
00:54
-
00:53
-
00:31
-
00:17
- 4 октября 2024
-
23:50
-
23:06
-
23:02
-
22:42
-
22:28
-
22:10
-
21:35