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Новака Джоковича назвали «величайшим всех времён» во время выхода на корт в Шанхае

Новака Джоковича назвали «величайшим всех времён» во время выхода на корт в Шанхае
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В эти минуты 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович проводит свой первый матч на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). Во время выхода на корт диктор назвал его «величайшим всех времён».

На стадии второго круга «Мастерса» в Шанхае Джокович играет с 43-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном. На момент написания новости серб уступает с брейком со счётом 2:4.

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 13:35 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 3 		6
7 7 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В 2024 году Новак Джокович выиграл Олимпийские игры и оформил Золотой карьерный «Шлем». Ранее 37-летний серб признался в любви к теннису и заявил, что не уйдёт из спорта даже после завершения карьеры.

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