Матчи Романа Сафиуллина и Карена Хачанова в Шанхае перенесены на завтра из-за дождя

Матч российских теннисистов Романа Сафиуллина и Карена Хачанова на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай), назначенные на сегодня, 5 октября, отменены из-за сильного дождя.

Роман Сафиуллин играет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, они сумели сыграть три гейма до начала дождя. Россиянин ведёт с брейком 2:1. Матч Карена Хачанова с американцем Маркосом Гироном не успел начаться.

Были отменены все поединки игрового дня. Матчи возобновятся завтра, 6 октября, при благоприятных погодных условиях.